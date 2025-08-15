Hindistan'ın Keşmir Bölgesinde Şiddetli Yağışlar 60 Can Aldı

Hindistan'ın Keşmir Bölgesinde Şiddetli Yağışlar 60 Can Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Kiştvar bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi kayıp. Ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanıyor.

YENİ DELHİ, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Kiştvar bölgesinde perşembe günü etkili olan şiddetli yağış sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı en az 60'a yükseldi.

Yerel bir yetkili, cuma sabahına kadar en az 60 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 200'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu teyit etti. Bölgede yolların zarar görmesi ve köprülerin yıkılması nedeniyle ulaşım aksarken, kurtarma ekipleri afet bölgesindeki kurbanlara ulaşmakta güçlük çekti.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 290 kilometre güneydoğusundaki Kiştvar bölgesinde perşembe günü öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar, Chositi köyünde heyelana yol açarak büyük çaplı yıkıma neden oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp

Milletvekilinin oğlu TBMM'de darp edildi! Polis kafa attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.