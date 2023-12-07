Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, 'Bharat Tex 2024' fuarı için özel tanıtım toplantısı düzenledi

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, 'Bharat Tex 2024' fuarı için ön program niteliğinde tekstil konulu özel tanıtım toplantısı organize etti. Toplantıda, Türkiye'deki ihracatçılar ve tekstil birlikleri temsilcileriyle Hindistan tekstil sektörü arasındaki işbirliği fırsatları ele alındı.

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, 'Bharat Tex 2024' fuarı için ön program niteliğinde tekstil konulu özel tanıtım toplantısı organize etti.

Başkonsolosluktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'daki bir otelde yapılan tanıtım toplantısında tekstil alanındaki konular ele alındı.

Söz konusu toplantı, Hindistan Yeni Delhi'de 26-29 Şubat 2024'te yapılacak mega tekstil etkinliği olan 'Bharat Tex 2024' fuarı için ön program kapsamında yapıldı.

Tekstil etkinliği, Türkiye'deki ihracatçı, pazarlamacı, tekstil birlikleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Teknik tekstil, kot kumaş, Bharat Tex kurumlar arası fırsatlar, fiyatlandırma gibi konularda sorular soruldu.

Birçok şirket, Bharat Tex mega etkinliğine ve ayrıca Hindistan tekstil sektörüyle daha geniş etkileşim konusuna büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, insanlar üzerinde benzer odak ve etkiye sahip bir alan olan tekstil sektöründe Hindistan ile Türkiye arasındaki bu zamana kadar yeterince yararlanılmamış potansiyele dikkati çekti.

Sentetik ve Suni İpek İhracatı Teşvik Konseyi (SRTEPC) Başkanı Bhadresh Dodhia da Türkiye'nin tekstil sektörünü Baharat Tex'e davet ederek, iki tarafın da yararına olacak ortaklıklar için çok geniş fırsat ve alanların altını çizdi.

SRTEPC İcra Müdürü Ravi Kumar da Bharat Tex fırsatları ve Hindistan'da Türk tekstil şirketleri ve yatırımcılarına teklifler üzerine bir sunum yaptı.

Söz konusu toplantı, gelecek aylarda İstanbul ve Türkiye'de gerçekleştirilecek tekstil sektörüyle alakalı Hindistan ile yapılacak birçok etkileşimin ilki olarak nitelendirildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için tekstil sektörü önemli bir unsur ve geniş potansiyel alanı olarak görülüyor.

Hindistan'daki Tekstil İhracatı Teşvik Konseyleri Birliği tarafından düzenlenen Bharat Tex, Hindistan'ın bu zamana kadar organize ettiği, tarımdan modaya tekstil alanının tüm değer zincirini kapsayan en büyük global tekstil etkinliği olacak.