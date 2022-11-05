Hindistan'ın ilk genel seçiminde ilk oyu kullanan adam, 105 yaşında hayatını kaybetti

Hindistan'ın bağımsızlığının ardından yapılan ilk genel seçimlerde ilk oy kullanan kişi, 105 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Himaçal Pradeş eyaleti yetkilileri, 1951-1952 yıllarındaki ilk genel seçimlerde ilk oyu kullanan öğretmen Shyam Saran Negi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Söz konusu yıllardan bu yana seçimlerin sembol ismi olan Negi, son olarak ölmeden 3 gün önce 12 Kasım'da başlayacak Himaçal Pradeş eyalet meclis seçimleri için oy kullandı.

Hindistan basınına göre, oy kullandığı sandık önüne kırmızı halı serilen Negi, sağlık durumu nedeniyle sandık başına gidemezken oyunu mektup yoluyla kullandı.

Bağımsızlıktan bu yana tüm seçimlerde oy kullanan Negi, Hint demokrasisinin ve bağımsızlığının en eski tanıklarından kabul edilirken halkı oy kullanmaya teşvik amaçlı reklam çalışmalarında da yer almıştı.

Bağımsız Hindistan'ın ilk seçimlerini ise Hindistan Ulusal Kongresi (Kongre Partisi) kazanırken ülkenin ilk başbakanı ise Jawaharlal Nehru olmuştu.

Hindistan'da 1848'de başlayan İngiliz idaresi ise ülkenin bağımsızlığıyla 1947'de sona ermişti.