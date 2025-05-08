Hindistan'ın İHA'lı Saldırısında 1 Ölü, 4 Yaralı

- Hindistan'dan Pakistan'a İHA'lı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Hindistan'a ait 12 İHA etkisiz hale getirildi

İSLAMABAD - Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın birçok bölgeye insansız hava aracı ile saldırdığını belirterek, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 Pakistan askerinin de yaralandığını bildirdi.

Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün gece, Hindistan çok sayıda bölgeye İHA göndererek bir başka saldırganlık eylemi sergiledi. Bunlardan biri Lahor yakınlarında askeri bir hedefi vurmayı başardı. Bir sivil hayatını kaybetti, 4 Pakistan askeri yaralandı" dedi. Chaudhry, Pakistan ordusunun Hindistan'a ait 12 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Chaudhry, "Hindistan İHA'ları Pakistan hava sahasına göndermeye devam ediyor. Bu açık saldırganlığın bedelini ağır ödemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Pencap'ta tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi

Pakistan medyasının Pencap Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi ve toplam yatak kapasitesinin yarısı acil durumlar için ayırıldı. Sağlık tesislerine personelin 24 saat boyunca hazır bulunması, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi ve tüm kan gruplarına ait kan torbalarının temin edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

Havalimanlarında operasyonlar geçici olarak askıya alındı

Pakistan Havalimanı Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarında operasyonların geçici olarak askıya alındığını duyurdu. PAA, Lahor ve Sialkot, Karaçi ve İslamabad havalimanlarının bugün yerel saatle 12.00'ye kadar hizmet veremeyeceğini açıkladı.