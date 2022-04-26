Hindistan'ın halka Pakistan'da eğitim engeli, Keşmirli öğrencileri riske atıyor

Yeni Delhi yönetiminin Pakistan'da okuyan vatandaşların Hindistan'da istihdam veya yüksek eğitim şansını kaybedeceğine yönelik kararı yüzlerce Keşmirli öğrencinin geleceğini riske atıyor.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinden çok sayıda öğrenci halihazırda Pakistan'da aralarında tıp ve mühendisliğin de bulunduğu çeşitli fakültelere kayıtlı durumda. Yine mezun olup Hindistan'a dönen çok sayıda öğrenci de bulunuyor.

Tüm Partiler Hürriyet Konferansının (APHC) Pakistan'daki yetkililerine göre, Pakistan'da 500'den fazla Keşmirli öğrenci bulunuyor. Her sene 50-100 arasında Keşmirli öğrenci farklı eğitim kurumlarından mezun oluyor.

Hint güvenlik güçlerinin hakkında işlem yapabileceği korkusuyla isminin açıklanmasını istemeyen ve İslamabad'da okuyan Keşmirli bir öğrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın bu kararını mantıksız bularak bu adımın Pakistan'da okuyan yüzlerce öğrenci için "felakete yol açabileceğini" söyledi.

Yeni Delhi'nin Keşmirli öğrencilerin kariyerini mahvetmeyi kafasına koyduğunu söyleyen öğrenci, hiçbir demokrasinin halkın eğitimini engelleyemeyeceğini ifade etti.

Eğitimi siyasileştirme suçlaması

İsminin açıklanmasını istemeyen bir diğer Keşmirli öğrenci de Cammu Keşmir'deki "askeri işgal" sebebiyle eğitim durumunun çok sorunlu olduğunu ve Pakistan'ın kendilerine makul bir çıkış sunduğunu dile getirdi.

Uzun bir süredir Pakistan'da okuyan Keşmirli öğrencilerin ailelerinin Hint polisi tarafından taciz edildiğini belirten öğrenci, mezun olup geri dönenlerin soruşturma geçirdiğini kaydetti.

Keşmir için Yasal Forum (LFK) üyesi avukat Nasır Kadri, Yeni Delhi'yi eğitimi siyasileştirmekle suçlayarak Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) Keşmirli öğrencileri koruması çağrısı yaptı.

Pakistan'dan tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Hindistan'ın vatandaşlarına Pakistan'da eğitim görmeme çağrısını esefle karşılamıştı.

Açıklamada, Yeni Delhi'nin "Hindu ulusu" görevinin bir parçası olarak ülkedeki aşırı milliyetçiliği körüklemek için bu tür adımlar başlattığına işaret edilmiş ve bu durum "içler acısı" olarak nitelendirilmişti.

Hindistan Üniversite Ödenekler Komisyonu ve Tüm Hindistan Teknik Eğitim Konseyince 23 Nisan'da yayımlanan bildiride, Pakistan'da eğitim alan vatandaşların, Hindistan'da istihdam veya yüksek eğitim için uygun olmayacağı açıklanmıştı.

Bildiride, Hindistan vatandaşlarına Pakistan'daki eğitim kurumlarında eğitim görmeme çağrısı yapılmıştı.