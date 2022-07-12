Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 7 kişi öldü Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'da, Gucarat eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti. Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'da, Gucarat eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti. NDTV'nin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Birimi, eyalette birkaç gün daha şiddetini sürdürecek yağışlara karşı halkı uyardı. Gucarat Eyaleti Afet Yönetim Bakanı Rajendra Trivedi, eyalette son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 1 Haziran'dan bu yana toplam can kaybının 63'e çıktığını bildirdi. Bakan Trivedi, yerleşim yerlerinde mahsur kalan 468 kişinin kurtarıldığını, yaklaşık 9 bin kişinin de güvenli bölgelere taşındığını aktardı. Hindistan hükümeti bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk etti. AA / Şeyma Uzundere - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 7 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.