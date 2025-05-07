Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

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Hindistan'ın Füze Saldırılarında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

Hindistan'ın Füze Saldırılarında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi
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Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırıları sonucu ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının ise 46'ya ulaştığını açıkladı. Saldırılar sonucunda sivillere ait cami ve kliniklerin zarar gördüğü bildirildi.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, yaptığı basın açıklamasında Hindistan'ın füzeyle saldırdığı bölgelerde ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini aktardı.

Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Hindistan'ın Pakistan topraklarına saldırılarıyla meydana gelen çatışma

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğunu belirtirken, İslamabad yönetimi ise sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamış; Yeni Delhi yönetimi ise bunun doğru olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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