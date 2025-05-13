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Hindistan'ın Füze Saldırılarında 40 Sivil Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Füze Saldırılarında 40 Sivil Hayatını Kaybetti
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Hindistan, Pakistan'a düzenlediği füze saldırılarında 15'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere en az 40 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, Pakistan ordusunun 11 mensubu da bu çatışmalarda öldü.

İSLAMABAD, 13 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın geçtiğimiz hafta Pakistan'ın çeşitli noktalarına düzenlediği füze saldırılarında 15'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere en az 40 sivil hayatını kaybederken, 121 kişi de yaralandı.

Pakistan ordusunun Halkla İlişkiler Birimi tarafından salı günü yapılan açıklamada, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin 11 mensubunun ülkeyi savunurken hayatını kaybettiği, 78 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada hayatını kaybedenlerin 6'sının Kara Kuvvetleri, 5'ninse Hava Kuvvetleri mensubu olduğu da ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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