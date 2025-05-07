Hindistan'ın Füze Saldırıları Sonucu Pakistan'da Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının 46'ya yükseldiğini açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, yaptığı basın açıklamasında Hindistan'ın füzeyle saldırdığı bölgelerde ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının 46'ya yükseldiğini aktardı.

Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Chaudhry, füze saldırılarında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait varlıkların zarar görmediğini ifade ederek ordunun Hindistan'a ait 5 uçağı düşürdüğünü vurguladı.

"Su kaynaklarına yönelik saldırganlık ciddi sonuçlara yol açar"

Hindistan'ın saldırılarında Neelum-Jhelum Hidroenerji Projesi'ndeki Noseri Barajı'nı hedef alıp zarar verdiğini söyleyen Chaudhry, Hindistan'ın su kaynaklarına yönelik "saldırganlığının ciddi sonuçlara yol açabileceği" konusunda uyardı.

Chaudhry, Hindistan'ın bu eylemlerinin yalnızca yasal çerçeveleri ihlal etmediğine, aynı zamanda bölgesel istikrarı ve refahı ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çekti.

Hindistan'ın "korkak ve zayıf" olduğunu savunan Chaudhry, iddiaların aksine hiçbir Pakistan uçağının herhangi bir noktada Hindistan hava sahasına girmediğini ifade etti.

Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırısı sırasında Pakistan hava sahasındaki yerel uçuşların yanı sıra 57 uluslararası uçuşu tehlikeye atarak binlerce sivilin hayatını ciddi bir risk altına soktuğunu kaydetti.

Hindistan'ın Pakistan topraklarına saldırılarıyla meydana gelen çatışma

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğunu belirtirken İslamabad yönetimi ise sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi ise bunun doğru olmadığını bildirdi.