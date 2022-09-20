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Hindistan'ın Doğusunda Yıldırım Düşmesi Sonucu 21 Kişi Öldü

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Hindistan'ın Doğusunda Yıldırım Düşmesi Sonucu 21 Kişi Öldü

YENİ DELHİ, 20 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar Eyaleti Afet Yönetim Kurumu'ndan bir yetkili Salı günü telefonda, eyalette son 24 saatte yağış sırasında yıldırım düşmesi olaylarında en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

YENİ DELHİ, 20 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar Eyaleti Afet Yönetim Kurumu'ndan bir yetkili Salı günü telefonda, eyalette son 24 saatte yağış sırasında yıldırım düşmesi olaylarında en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Hindistanlı yetkili, ölenlerin, tarlalarda ekimle uğraşan veya tarımla ilgili başka faaliyetler yürüten çiftçiler veya işçiler olduklarını söyledi. Ölüm vakaları eyaletin 10 farklı bölgesinden bildirildi. Yetkilinin verdiği bilgiye göre Purnia ve Araria'dan 4'er; Supaul'dan 3; Banka, Jamui ve Nawada'dan 2'şer ve Begusarai, Sheikhpura, Saran ve Saharsa'dan 1'er ölüm bildirildi. Bihar Başbakanı Nitish Kumar, ölenlerin her birinin aileleri için 400.000 rupi (yaklaşık 5.023 ABD doları) tazminat ödendiğini duyurdu. Başbakan halka, fırtınalı havalarda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. Kumar, Twitter üzerinden gönderdiği mesajda, "İnsanlar, yıldırım olaylarına karşı kendilerini korumak için Eyalet Afet Yönetim Kurumu'nun vereceği talimatları izlemeli. Fırtınalı havalarda kapalı yerlerde kalınmalı" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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