Hindistan'ın Doğusunda Sahte İçki 20 Can Aldı

YENİ DELHİ, 14 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'da Çarşamba günü basında çıkan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde sahte içki tüketmeleri sonrasında en az 20 kişi öldü ve çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı.

YENİ DELHİ, 14 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'da Çarşamba günü basında çıkan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde sahte içki tüketmeleri sonrasında en az 20 kişi öldü ve çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Trajedi, eyaletin Chhapra bölgesindeki Doila köyünde son 24 saat içinde meydana geldi. Bihar eyaletinde resmi olarak içki satışı, satın alınması ve tüketimi yasak.

Basında çıkan haberlere göre, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Aile fertleri basına yaptıkları açıklamada, hayatlarını kaybedenlerin son nefeslerini vermeden önce kusma, şiddetli baş ağrısı ve görme kaybı şikayeti olduğunu söyledi.