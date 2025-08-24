Hindistan'ın Carkhand Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Felakete Yol Açtı

YENİ DELHİ, 24 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağmurlar nedeniyle son 24 saatte en az 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yetkililerin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre şiddetli rüzgarın da etkisiyle yağışlar, birçok noktada ağaçları ve elektrik direklerini kökünden sökerken, binalarda da hasara yol açtı.

Seraikela-Kharsawan bölgesinde cuma akşamı bir binanın çökmesi sonucu bir kadın ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Aynı bölgenin Kol Shimla bölgesinde ise cumartesi sabahı bir binanın duvarının çökmesi sonucu 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Chatra bölgesinde de bir çift, taşan Siyari Nehri'nin sularına kapıldı. Yetkililer kocanın cansız bedenine ulaşıldığını, eşi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bu arada, Chatra bölgesindeki Khairatola köyünde de yağışlar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Kesintisiz yağan yağmur, etkilenen bölgelerdeki yolları, alçak rakımlı yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Yolların sular altında kalmasına da neden olan yağış, birçok yerde trafik sıkışıklığı yarattı.