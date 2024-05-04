Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çatışma: 1 asker öldü, 4 asker yaralandı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle çıkan çatışmada 1 asker öldü, 4 asker yaralandı. Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, saldırının Poonch ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu. Yaralılar tahliye edildi ve bölgede arama tarama faaliyeti başlatıldı.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle çıkan çatışmada 1 asker öldü, 4 asker yaralandı.
Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Cammu Keşmir'e bağlı Poonch ilçesinde direnişçilerin askeri konvoya saldırması sonucu çatışma çıktığını duyurdu.
Paylaşımda, iki araçtan oluşan konvoydaki askerlerin saldırıya karşılık verdiği, olayda 1 askerin öldüğü, 4 askerin yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların olay yerinden tahliye edildiği vurgulanan paylaşımda, bölgenin kordona alındığı ve direnişçilere yönelik arama tarama faaliyetine başlandığı kaydedildi.