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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri aracın yanması sonucu 4 asker öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri aracın yanması sonucu 4 asker öldü

Güncel Haberler

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri aracın alev alması sonucu 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri aracın alev alması sonucu 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

India Today'in haberinde, Cammu Keşmir'e bağlı Poonch ilçesinde hareket halindeki askeri araçta yangın çıktığı kaydedildi.

Sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle araçtaki 4 asker yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, araca yıldırım isabet etmiş olabileceğini öne sürdü, askeri yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

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