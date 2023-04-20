Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri aracın yanması sonucu 4 asker öldü
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri aracın alev alması sonucu 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri aracın alev alması sonucu 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
India Today'in haberinde, Cammu Keşmir'e bağlı Poonch ilçesinde hareket halindeki askeri araçta yangın çıktığı kaydedildi.
Sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle araçtaki 4 asker yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları, araca yıldırım isabet etmiş olabileceğini öne sürdü, askeri yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel