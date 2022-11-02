Hindistan'ın Bihar Eyaletinde, Dört Günlük Hindu Festivalinde 53 Kişi Boğuldu

YENİ DELHİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'da Çarşamba günü yayınlanan ve yerel medyanın yetkililere dayandırdığı haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde, dört gün süren Chhath Puja Hindu festivali sırasında en az 53 kişi boğuldu.

YENİ DELHİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'da Çarşamba günü yayınlanan ve yerel medyanın yetkililere dayandırdığı haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde, dört gün süren Chhath Puja Hindu festivali sırasında en az 53 kişi boğuldu.

Boğulma vakaları, dört günlük festival sırasında eyaletin çeşitli bölgelerindeki nehirlerde ve su kaynaklarında meydana geldi.

Yerel bir medyada çıkan haberde bir afet yönetim yetkilisinin "Dört günlük Chhath kutlamaları sırasında Bihar'ın çeşitli bölgelerinde 53 kadar kişi nehirlerde ve diğer su kaynaklarında boğuldu. Festivalin son günü olan 31 Ekim'de eyalette en az 18 kişi yaşamını yitirdi" dediği aktarıldı.

Bihar Başbakanı Nitish Kumar, boğulma vakalarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve yaşamını yitirenlerin ailelerine 4.833'er ABD doları (400.000 rupi) tazminat ödeneceğini açıkladı.

Kumar tüm bölge sulh hakimlerine, mağdurların ailelerine tazminat miktarının hızlı bir biçimde ödenmesi talimatı verdi.

Chhath Puja, Hindu ışık festivali Diwali'nin sonunda başlıyor. Kuzey ve Doğu Hindistan'daki Hindular festivali çoğunlukla su kaynaklarını ziyaret ederek ve onlara çiçek sunarak kutluyor. Ayrıca güneş tanrısını korumak için dua etmenin yanı sıra onu kutsamak için bu sularda yıkanıyorlar.