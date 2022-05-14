Hindistan'ın Başkentinde Çıkan Yangın Faciaya Yol Açtı - Haberler

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Hindistan'ın Başkentinde Çıkan Yangın Faciaya Yol Açtı

Xinhua - Güncel
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Hindistan'ın Başkentinde Çıkan Yangın Faciaya Yol Açtı

YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çıkan büyük yangının ardından Ulusal Afet Müdahale Gücü üyeleri yıkılmış bir ticari binayı inceliyor, 14 Mayıs 2022.

YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çıkan büyük yangının ardından Ulusal Afet Müdahale Gücü üyeleri yıkılmış bir ticari binayı inceliyor, 14 Mayıs 2022. Kıdemli polis memuru Sameer Sharma tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Hindistan'ın başkentinde üç katlı ticari binada çıkan büyük yangın nedeniyle en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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