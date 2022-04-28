Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Nefis Sokak Lezzetleri - Haberler

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Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Nefis Sokak Lezzetleri

Xinhua - Güncel
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Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Nefis Sokak Lezzetleri

YENİ DELHİ, 28 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Moğol Dönemi'ne ait Jama Camisi'nin çevresi, Ramazan ayında sokakta satılan yiyecekler, tatlılar ve şekerle tatlandırılmış meşrubatlar açısından bir cazibe merkezine dönüşüyor.

YENİ DELHİ, 28 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Moğol Dönemi'ne ait Jama Camisi'nin çevresi, Ramazan ayında sokakta satılan yiyecekler, tatlılar ve şekerle tatlandırılmış meşrubatlar açısından bir cazibe merkezine dönüşüyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Ramazan ayında bir satıcı koyun etli biryani pişiriyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi yakınında Ramazan ayında bir satıcı mangalda tavuk pişiriyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi yakınında Ramazan ayında iftar açan insanlar, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi yakınında Ramazan ayında bir sokak satıcısı tatlılar hazırlıyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi yakınında Ramazan ayında bir satıcı mangalda kuzu şiş pişiriyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi yakınında Ramazan ayında bir satıcı mangalda kuzu şiş pişiriyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi yakınında Ramazan ayında bir sokak satıcısından kızartılmış sebze atıştırmalıkları satın alan insanlar, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Ramazan ayında koyun etli biryani satan bir sokak satıcısı, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Yeni Delhi, Tavuk, Nisan, India, Güncel, Haberler

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