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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin kuzeyindeki Sadar Bazaar'da meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin kuzeyindeki Sadar Bazaar'da meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, ilk belirlemelere göre, olayın çarşıdaki su borularının patlaması sonucu yaşanmış olabileceğini açıkladı.

Patlamanın etkisiyle çarşının çatısının bir kısmıyla bazı merdivenlerinin çöktüğünü kaydeden polis, olayda 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Komiser Yardımcısı Sagar Singh Kalsi, olay mahallinde yangın olmadığı ve herhangi bir kimyasal madde de tespit edilmediğini kaydetti.

Kalsi, acil yadım ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve yaralıları tedavi altına alındığını belirtti.

Patlamanın kaynağının tespiti için olay yeri ekipleri, bölgede inceleme yapacak.

Kaynak: AA / Güncel

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