Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Bir Bina Çöktü - Haberler

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Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Bir Bina Çöktü

Xinhua - Güncel
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Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Bir Bina Çöktü

YENİ DELHİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çöken inşaat halindeki bir binada hayatta kalanları aramak için kurtarma ekipleri enkazı kaldırıyor, 25 Nisan 2022.

YENİ DELHİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çöken inşaat halindeki bir binada hayatta kalanları aramak için kurtarma ekipleri enkazı kaldırıyor, 25 Nisan 2022. Yetkililer, başkentin Satya Niketan semtinde Pazartesi günü çöken binanın enkazının altında en az beş işçinin mahsur kaldığından endişe edildiğini söyledi. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Yeni Delhi, İnşaat, Nisan, India, Güncel, Haberler

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