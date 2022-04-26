Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Bir Bina Çöktü

YENİ DELHİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çöken inşaat halindeki bir binada hayatta kalanları aramak için kurtarma ekipleri enkazı kaldırıyor, 25 Nisan 2022. Yetkililer, başkentin Satya Niketan semtinde Pazartesi günü çöken binanın enkazının altında en az beş işçinin mahsur kaldığından endişe edildiğini söyledi. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Xinhua / Güncel