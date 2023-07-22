Hindistan'ın Bağımsızlık Günü öncesinde Delhi'de uçan nesnelerin kullanımı yasaklandı

Delhi Polisi, Hindistan'ın Bağımsızlık Günü öncesinde güvenlik zafiyetini önlemek amacıyla bazı uçan nesnelerin kullanımını yasakladı. Yasak kararını ihlal edenler kovuşturmaya uğrayacak ve cezalandırılacak.

YENİ DELHİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Delhi Polisi, 15 Ağustos'ta kutlanacak Hindistan'ın Bağımsızlık Günü öncesinde herhangi bir güvenlik zafiyetini önlemek amacıyla 16 Ağustos'a kadar bazı nesnelerin uçurulmasının yasaklandığını duyurdu.

Delhi Emniyet Müdürü Sanjay Arora tarafından Cuma günü yayımlanan resmi talimatta yasak kararını ihlal ettiği tespit edilenlerin kovuşturmaya uğrayıp cezalandırılacağı belirtildi.

Talimatta Hindistan'a düşman bazı suçluların, anti-sosyal unsurların ya da teröristlerin yamaç paraşütleri, motorlu pervaneler, yelken kanatlar, insansız hava araçları (İHA), İnsansız Hava Sistemleri (İHS), aşırı hafif uçaklar, uzaktan kumandalı uçaklar, sıcak hava balonları, küçük boyutlu motorlu uçaklar, dört pervaneli robot helikopterler ya da uçaktan paraşütle atlama gibi konvansiyonel olmayan hava platformlarını kullanarak "halkın, ileri gelenlerin ve hayati tesislerin güvenliğine tehdit oluşturabilecekleri" bildirildi.