Hindistan'ın Assam Eyaletindeki Selden Yaklaşık 25.000 Kişi Etkilendi, 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'ın Assam Eyaletindeki Selden Yaklaşık 25.000 Kişi Etkilendi, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Hindistan'ın Assam Eyaletindeki Selden Yaklaşık 25.000 Kişi Etkilendi, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 15 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da yetkililer tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki eyaleti Assam'da etkili olan aralıksız yağışlar sebebiyle yaşanan ani sellerin hasara yol açtığı, alçak bölgeleri su altında bıraktığı ve yolları bozduğu belirtildi.

YENİ DELHİ, 15 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da yetkililer tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki eyaleti Assam'da etkili olan aralıksız yağışlar sebebiyle yaşanan ani sellerin hasara yol açtığı, alçak bölgeleri su altında bıraktığı ve yolları bozduğu belirtildi. Altı bölgeyi vuran, yaklaşık 25.000 kişiyi etkileyen sel nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti. Hindistanlı yetkililer, şiddetli yağışların Dima Hasao bölgesindeki Haflong alanında bulunan bir yolun bir kısmını yıktığını, Hojai ve Batı Karbi Anglong bölgelerini birbirine bağlayan bayındırlık departmanı yolunun Hojai bölgesinin Cumartesi günü su altında kaldığını söyledi.

Lakhimpur ve Nagaon bölgelerinde birkaç yol, köprü ve sulama kanalının da hasar gördüğü bildirildi. Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi'ne (ASDMA) göre, Dima Hasao bölgesindeki Haflong alanında yaşanan toprak kaymasında biri kadın üç kişi hayatını kaybetti. ASDMA tarafından yapılan açıklamada, "Altı bölgedeki 94 köy selden etkilendi" denildi ve "Sel 24.681 kişiyi etkiledi, 1.732,72 hektarlık ekili alana zarar verdi" ifadeleri kullanıldı. Yetkililer, yardım ve kurtarma operasyonlarını gerçekleştirmek için selden etkilenen bölgelerde yangın ve acil durum ekipleriyle birlikte ordu, paramiliter güçler ve afet müdahale güçlerini de görevlendirdi. Assam eyaletinde her yıl muson mevsiminde seller yaşanıyor.

Xinhua / Güncel

Assam, India, Mayıs, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title