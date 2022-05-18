Hindistan'ın Assam eyaletinde sel nedeniyle 500 bine yakın kişi yerinden oldu - Haberler

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

NDTV'nin haberine göre, Tibet'ten doğarak Hindistan ile Bangladeş üzerinden Bengal Körfezi'ne dökülen ve dünyanın en büyük nehirlerinden Brahmaputra'nın şiddetli yağışların ardından taşması, Assam eyaletinde felakete yol açtı.

Eyalet genelinde 1500'den fazla köy selden etkilendi.

Askeri personelin destek verdiği kurtarma çalışmalarında Hojai semtinde mahsur kalan 2 binden fazla kişi kurtarıldı.

Sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 500 bin kişi yerinden oldu.

Yetkililer, şiddetli yağışların eyalette 2 gün daha etkisini göstereceğini ve Brahmaputra Nehri'nde su seviyesinin yükselmeye devam edeceğini bildirdi.