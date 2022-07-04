Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı - Haberler

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Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı

Xinhua - Güncel
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Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı

YENİ DELHİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın en büyük ikinci pirinç üreticisi ve dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı olan Hindistan'da pirinç üretimi, ülke ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

YENİ DELHİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın en büyük ikinci pirinç üreticisi ve dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı olan Hindistan'da pirinç üretimi, ülke ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki kadınlar bir çeltik tarlasına çeltik fidesi dikiyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çeltik tarlasını süren bir çiftçi, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çeltik tarlasına dikmek için çeltik fideleri taşıyan bir erkek, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çeltik tarlasına çeltik fidesi diken kadınlar, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çeltik tarlasına çeltik fidesi diken kadınlar, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çeltik tarlasına dikmek için çeltik fideleri toplayan çiftçiler, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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