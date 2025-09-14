Hindistan’ın Assam Eyaletinde 5,8 Büyüklüğünde Deprem

Haberler

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde, yerel saatle 16.41'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi ve komşu ülkeler Bangladeş ile Butan'da hissedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, yerel saatle 16.41'de meydana gelen depremin, 5 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.

Deprem komşu ülkeler Bangladeş ve Butan'da da hissedildi.

Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
