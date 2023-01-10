Hindistan'ın Armitsar Kentinde Soğuk ve Sisli Bir Sabah Güncel Haberler PENCAP, 10 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar kentinde soğuk ve yoğun sisin etkili olduğu bir sabah trafiğinde ilerlemeye çalışan araçlar görülüyor, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) PENCAP, 10 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar kentinde soğuk ve yoğun sisin etkili olduğu bir sabah trafiğinde ilerlemeye çalışan araçlar görülüyor, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hindistan'ın Armitsar Kentinde Soğuk ve Sisli Bir Sabah - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.