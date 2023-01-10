Hindistan'ın Armitsar Kentinde Soğuk ve Sisli Bir Sabah
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PENCAP, 10 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar kentinde soğuk ve yoğun sisin etkili olduğu bir sabah trafiğinde ilerlemeye çalışan araçlar görülüyor, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
PENCAP, 10 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar kentinde soğuk ve yoğun sisin etkili olduğu bir sabah trafiğinde ilerlemeye çalışan araçlar görülüyor, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel