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Hindistan'ın 78. Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

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Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle Hindistan'ın 78. Bağımsızlık Günü kutlandı. Büyükelçilikteki etkinliğe diplomatik misyon temsilcileri, Hindistan vatandaşları ve davetliler katıldı. Etkinlikte Hindistan Milli Marşı okundu ve bayrak göndere çekildi. Konuşmalarda Hindistan'ın ekonomik gelişimi ve Türkiye ile ilişkiler vurgulandı.

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Büyükelçiliğin Misyon Şefi Yardımcısı Alpana Dubey, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Hindistan Milli Marşı'nın okunması ve Hindistan bayrağının göndere çekilmesiyle başladı.

Dubey, konuşmasına Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun Bağımsızlık Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajı okuyarak başladı. Hindistan'ın bağımsızlığına kavuşması için emeği geçenleri anan Dubey, ülkesinin son 78 yılda "uzun bir yol" katettiğini söyledi.

Dubey, ülkesinin hızlı bir ekonomik gelişme yakaladığını belirterek, Hindistan'ın bilim ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda ilerleme sağladığının altını çizdi.

Türkiye ile Hindistan'ın tarihi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Dubey, ticaret ve insani ilişkilerin bu konuda önemli rol oynadığını söyledi.

Dubey, iki ülkenin ticaret, yatırım ve turizm gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek için istekli olduğunu, ilerleyen zamanlarda ikili ilişkilerin daha da ilerleyeceğine inandığını ifade etti.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve Hindistan mutfağından lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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