Hindistan ile Maldivler, savunma ve güvenlikte işbirliğini artıracak

Hindistan ve Maldivler'in bölgesel ortak tehditlere karşı savunma ve güvenlik alanında işbirliğini büyütme konusunda anlaştığı bildirildi.

Hindistan ve Maldivler'in bölgesel ortak tehditlere karşı savunma ve güvenlik alanında işbirliğini büyütme konusunda anlaştığı bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin savunma ticareti, kabiliyet geliştirme, ortak askeri tatbikatların yapılması için alternatif yollar geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'n 1 Mayıs'ta Maldivler'e gerçekleştirdiği 3 günlük ziyarete ilişkin açıklamada, tarafların bölgedeki "ortak güvenlik tehditlerine" karşı birlikte hareket etmeye ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Bakan Singh ve mevkidaşı Mariya Didi, iki ülke arasında 2021'de imzalanan ve Yeni Delhi'nin Maldivler'e savunma projeleri için 50 milyon dolar kredi desteği sağlamasını öngören anlaşma kapsamında Maldivler sahil güvenliğinin artırılması için başkent Male'de Ekatha Limanı'nın temelini attı.

Liman projesinin Hindistan'ın Maldivler'deki "en büyük" projelerinden biri olduğu belirtildi.

Ayrıca, Maldivler'e hediye edilen hızlı devriye gemisi ve çıkarma gemisinin Hindistan'ın "Bölgedeki Herkes için Güvenlik ve Büyüme" vizyonunun bir parçası olduğu ve gemilerin Hint Okyanusu'nda barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet edeceği vurgulandı.

Maldivler ile Hindistan arasındaki ilişkiler, Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'in 2018 yılında göreve gelmesinin ardından ivme yakalamış, bu durum ülkedeki muhalif cephenin tepkilerine yol açmıştı.

Maldivler'de muhalifler iktidarı "Hindistan'ın ülkede kök salmasına" izin vermekle eleştirmiş ve 2020 seçimlerinde "Hindistan Dışarı" kampanyası başlatmıştı.

İktidar tarafından "ulusal tehdit" olarak görülen Hindistan karşıtı kampanya Nisan 2022'de Devlet Başkanı Salih tarafından yasaklanmıştı.

Hint düşünce kuruluşu Observer Research Foundation'da yayımlanan makalelerde, Devlet Başkanı Salih'in Hindistan'a yönelik tutumu, "seleflerinin Hindistan-Maldivler ilişkilerine verdiği siyasi ve ekonomik zararı gidermeye çalışma" olarak değerlendirilmişti.