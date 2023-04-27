Hindistan ile İngiltere, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı

Hindistan ile İngiltere, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen anlaşma imzaladı.

Hindistan ile İngiltere, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen anlaşma imzaladı.

İngiltere Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığından yapılan basın açıklamasına göre, başkent Londra'da bir araya gelen Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh ile İngiliz Bakan George Freeman, işbirliğinin güçlendirilmesini ve derinleştirilmesini hedefleyen anlaşmaya imza attı.

Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında imzalanan anlaşmayla, kullanımı hızla yaygınlaşan yapay zeka ve iklim değişikliği gibi konularda ortak araştırma komiteleri kurularak ülkelerin kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Freeman, yaptığı açıklamada, "Hindistan, bilim ve teknoloji alanlarında etkin güç olabilmek için hızla kendisini geliştiriyor." ifadesini kullandı.

Kapsamlı ticari ve kültürel bağlantıların yanı sıra benzer demokratik değerleri benimsediklerini kaydeden Freeman, iki ülke arasındaki araştırma işbirliğini derinleştirmek için güçlü bir platforma sahip olduklarını vurguladı.

Freeman, "Bugünkü anlaşma, ortak küresel zorlukların üstesinden gelmek için İngiltere'nin diğer etkin güçlerle işbirliğini derinleştirme programımızın bir parçası. Bu ortaklık, hem ülkelerimizin hem de dünyanın yararına olacak. Yarının sektörlerini, şirketlerini ve işlerini büyütecek." değerlendirmesinde bulundu.