Hindistan ile Çin arasındaki sınır ihtilafı 4. yılında

Hindistan ile Çin arasında, 3 bin 500 kilometrelik sınır ihtilafı nedeniyle yaşanan askeri anlaşmazlık 4. yılında da sürüyor.

Hindistan ile Çin arasında, 3 bin 500 kilometrelik sınır ihtilafı nedeniyle yaşanan askeri anlaşmazlık 4. yılında da sürüyor.

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun (VOA) haberine göre, analistler, Hindistan ve Çin arasındaki sınır ihtilafı nedeniyle yaşanan sorunun, iki ülke arasındaki üst düzey görüşmelere rağmen çözümsüz kalmaya devam edeceği görüşünü savunuyor.

Hindistan ile Çin arasında Himalaya Sıradağlarının çevrelediği ve akarsular, göller ve yüksek zirvelerden oluşan 3 bin 500 kilometrelik sınır hattı, iki ülke arasındaki egemenlik tartışmalarına yol açıyor.

Tartışmalar da tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Hindistan sınırının kuzeybatı istikametindeki Ladakh bölgesinde 2020 yılında iki ülke askerleri arasında çıkan çatışmada, iki taraftan da birçok asker hayatı kaybetmişti.

Çatışmanın ardından iki ülke arasında başlayan askeri gerginlik, binlerce kilometre ötedeki Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinde de anlaşmazlıkların derinleşmesine yol açtı.

Çin'in geçen ay, Güney Tibet olarak nitelendirdiği Arunachal Pradesh eyaletindeki 11 bölgenin adını değiştirmesini sert bir dille reddeden Hindistan, söz konusu tavrı, Pekin'in, Yeni Delhi hükümetine baskı uygulayarak ihtilaflı bölgelerde hak iddia etme çabaları olarak nitelendirdi.

Çin'in ihtilaflı bölgelerde "isim değişikliği taktiğinin" yeni olmadığını savunan Hindistan'ın Gözlemci Araştırma Vakfı'ndan Dış İlişkiler Uzmanı Harsh Pant, "Çin'in Arunachal'a karşı çok daha agresif bir duruş sergilemesiyle, Yeni Delhi'yi bu anlaşmazlığın bazı kısımlarını çözmeye zorlamak için birçok ayrı noktadan baskı uygulamak istiyor." dedi.

Pant ayrıca, Çin'in, ihtilaflı bölgelerde, hem askeri hem de sivil yapılanma konusunda agresif adımlar atmasına karşı, Yeni Delhi'nin de bölgede tüneller, yollar ve köprüler inşa ederek varlığını güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.

Yeni Delhi'nin, Çin'in çözüm konusundaki samimiyetine güvenmediğini iddia eden Pant, "Çin'in tek taraflı olarak sınır boyunca statükoyu değiştirmeye karar vermesi ve ardından bunun yeni normal olduğunu iddia etmesinin, Hindistan tarafından kabul göreceğini sanmıyorum." diye konuştu.

Hint analistler, Hindistan'ın yakın dönemde tanıttığı ve Arunachal Pradesh bölgesindeki iki dağda inşa ettiği tünelleri, 4 bin metre yükseklikteki bir köprüyle birbirine bağlamasını, bölgeye askeri birlikleri sevk etme amaçlı olduğunu ileri sürülüyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığının açıkladığı 570 milyon dolarlık yapılaşma projesine karşı, Pekin hükümetinin de sınır bölgesinde köyler inşa ettiği belirtiliyor.

Öte yandan analistler, Hindistan, Çin'in askeri alandaki üstünlüğünü dengelemek amacıyla ABD ve Rusya'dan silah ve savunma sistemleri tedarik etme çabasında olduğunu ileri sürüyor.

Çin'in yüksek teknoloji destekli silah sistemleri ile insansız hava araçları (İHA) ve güdümlü füze teknolojisinde Hindistan'dan çok ilerde olduğunu savunan emekli bir Hint askeri yetkili, Hindistan'ın söz konusu farkı kapatması uzun bir zaman alacağını söyledi.

Analistler, tüm bu çabaların iki ülke arasındaki anlaşmazlığı daha derinleştirdiği için, üst düzey siyasi ve askeri diyalogların çözüme bir katkısının olmadığı kaydediyor.

Çözümsüzlüğün bir başka sebebinin, iki ülkenin benimsediği zıt pozisyonlardan kaynaklandığını belirten analistler, "Hindistan, Çin birliklerinin krizin patlak verdiği 2020'den önce işgal ettikleri mevzilere geri dönmesi gerektiğinde ısrar ediyor. Öte yandan Pekin, sınırdaki durumu 'genel olarak istikrarlı' olarak nitelendiriyor ve her iki tarafın da ilişkileri normalleştirmek için ilerlemesi gerektiğini söylüyor." görüşünü paylaşıyor.

Son 2 yılda iki ülkenin askeri yetkilileri arasındaki müzakerelerde, tarafların birçok konuda geri atmaması nedeniyle ilerleme kat edilmiyor.