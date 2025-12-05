Hindistan yüzlerce uçuşun iptalinden sonra mürettebatın çalışma süresine ilişkin sınırlamayı esnetti

Hindistan hükümeti, ülkenin hava yolu şirketlerinin operasyonel sıkıntılar nedeniyle yüzlerce seferi iptal etmesinin ardından pilot ve kabin görevlilerinin çalışma sürelerini kısıtlayan yeni düzenlemede esnetme uyguladı.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan hükümeti, ülkenin çeşitli şehirlerindeki havaalanlarında operasyonel aksaklıklar nedeniyle çok sayıdaki seferin iptal edilmesi ve ertelenmesine karşı adım attı.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aksaklıklara ilişkin çeşitli havayolu şirketlerinden alınan görüşlerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, mürettebatın haftalık dinlenme sürelerini 48 saate çıkaran düzenleme kapsamında "bu dinlenme süresinin diğer izinlerden ayrı tutulmasını" öngören maddenin yürürlükten kaldırıldığı ifade edildi.

Ülkenin en büyük hava yolu şirketi Indigo, mürettebatın haftalık dinlenme sürelerini 36 saatten 48 saate çıkaran yeni düzenlemede bir süredir esneklik uygulanmasını talep ediyordu.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmış, şirketin 3 Aralık'tan bu yana 1000'den fazla uçuşu mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle iptal edilmişti.