Hindistan Hükümeti, Nüfus Sayımında Kast Sistemi Verilerini Toplayacak

Hindistan Demir Yolu, Yayın, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, hükümetin, kast sistemine ilişkin verilerin "ülkenin sosyal dokusunu zedelemeyecek şekilde" toplanması için genel nüfus sayımına dahil edilmesi kararı aldığını söyledi.

NDTV kanalının haberine göre, Bakan Vaishnaw, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Kabine toplantısında Hindistan genelinde on yılda bir yapılan nüfus sayımlarına ilişkin yeni bir karara varıldığını aktaran Vaishnaw, bu karar kapsamında merkezi hükümetin, bir sonraki nüfus sayımında vatandaşların bulundukları kast sistemine ilişkin verileri de toplayacağını açıkladı.

Vaishnaw, daha önce eyaletler özelinde yapılan bazı kastlara ilişkin anketlerin "sadece siyasi amaçlar taşıdığını" ve bunların "şeffaf olmadığını" belirterek, kast sistemine ilişkin verilerin "ülkenin sosyal dokusunu zedelemeyecek şekilde" toplanması için genel nüfus sayımına dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Ülkede en son genel nüfus sayımı 2011'de yapılmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de yapılamayan nüfus sayımı, belirlenmeyen bir tarihe ertelenmişti.

Hindistan'da kast sistemi

Hindistan'da binlerce yıldır devam eden kast sisteminde toplum Brahminler (din adamları), Kşatriyalar (askerler-yöneticiler), Vaisyalar (tüccarlar) ve Sudralar (hizmetçiler-köylüler) olarak 4 sınıfa ayrılıyor.

Geleneksel olarak bu dört kastın ve sistemin dışında bulunan Dalitler, toplumun da en alt sınıfı görülüyor.