Hindistan Hava Kuvvetleri, Pakistan'a Ait Uçakları Düşürdüğünü İddia Etti

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh, mayıstaki çatışmalar sırasında Pakistan'ın 5 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürdü.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Singh, başkent Yeni Delhi'deki basın toplantısında, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde yapılan saldırıya misilleme olarak, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında yaşanan çatışmalara dair konuştu.

Singh, "hava savunma sistemlerinin Pakistan ordusuna ait F-16 ve JF-17 tipi 5 yüksek teknolojili savaş uçağını düşürdüğünü gösterdiğini" öne sürdü.

Öte yandan, Singh, Pakistan'ın Hindistan'a ait uçakları düşürdüğü yönündeki iddialara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Hindistan hükümeti ve Silahlı Kuvvetleri ise daha önce de Pakistan ordusuna ait savaş uçaklarını hedef aldığını iddia etmiş ancak uçak tiplerine dair bilgi paylaşmamıştı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.