Hindistan, güçlü, birleşik ve müreffeh ASEAN'ı destekliyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, güçlü, birleşik ve müreffeh Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği'ni (ASEAN) desteklediklerini söyledi.

"Outlookindia.com" sitesinin haberine göre, Jaishankar, ülkesinin ev sahipliği yaptığı ASEAN dışişleri bakanları zirvesinin açılışında konuştu.

Jaishankar, güçlü, birleşik ve müreffeh ASEAN'ı desteklediklerinin altını çizerek, daha sıkı ilişkilere sahip Hindistan-ASEAN iş birliğinin, küreselleşmeyle esnek ve güvenilir tedarik zincirlerini desteklemek için daha iyi pozisyon alabileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınının etkisinin tamamen sona ermediğine işaret eden Jaishankar, "Ukrayna'daki gelişmeler, bunun gıda ve enerji güvenliği üzerindeki etkilerinin yanı sıra gübre ve emtia fiyatları ile lojistik ve tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle karşı karşıya olduğumuz jeopolitik ters rüzgarlarla bu yol (salgın dönemindeki zorluklar) daha da çetin hale geldi." dedi.

Jaishankar, ASEAN'ın her zaman çok taraflılık ve küreselleşmenin işareti olarak ayakta durduğuna dikkati çekerek, Hindistan-ASEAN bağlarının modern dünyanın sorunlarına cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.

ASEAN'ın Hint-Pasifik bakış açısıyla Hindistan'ın Hint-Pasifik Okyanusları Girişimi arasında güçlü yakınlaşma olduğunu kaydeden Jaishankar, bunun iki tarafın ortak vizyonunun kanıtı olduğunu kaydetti.

Jaishankar, ASEAN'ın bölgede kendisine başarılı yaşam alanı ve Hint-Pasifik'te gelişen stratejik ve ekonomik mimarinin temelini oluşturduğunu ifade ederek, dünyanın karşı karşıya olduğu jeopolitik zorluklar ve belirsizlikler göz önüne alındığında ASEAN'ın bugünkü rolünün her zamankinden daha önemli olabileceğini vurguladı.

Delhi kentinde düzenlenen ASEAN dışişleri bakanları zirvesinin yarın sona ermesi bekleniyor.

ASEAN

Malezya, Endonezya, Myanmar, Brunei, Kamboçya, Laos, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşan ASEAN, 1967'deki kuruluşundan bu yana bölgenin en etkin ekonomik ve politik açıdan iş birliğini destekleyen örgütü olarak biliniyor.

Kamboçya'nın 2022 dönem başkanlığını yürüttüğü örgüt, dünyanın en büyük yedinci ekonomisi olarak dikkati çekiyor.

ABD, ekonomik bir dev olan ASEAN örgütüyle ilişkilerini yeniden derinleştirmek için fırsat ararken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin'in de Güneydoğu Asya'da etkinliğini artırma çabası ve Güney Çin Denizi'nde zaman zaman yaşanan gerilimler hem bölge ülkeleri hem de ABD tarafından endişeyle izleniyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Çin, "dokuz kesik çizgi (nine-dash line)" olarak adlandırdığı haritayı, 7 Mayıs 2009'da Birleşmiş Milletlere sunmuştu.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.