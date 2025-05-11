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Hindistan Güçlerinin Ateşkes İhlali: 4 Sivil Yaralandı

Hindistan Güçlerinin Ateşkes İhlali: 4 Sivil Yaralandı
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde Hindistan güçlerinin ateşkes ihlali sonucu en az 4 sivil yaralandı. İhlaller, Sialkot bölgesindeki sınır hattında meydana geldi ve çeşitli bölgelerden benzer raporlar alındı.

İSLAMABAD, 11 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde Hindistan güçlerinin herhangi bir tahrik olmaksızın iki kez ateşkes ihlalinde bulunması nedeniyle en az 4 sivil yaralandı.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren kaynaklara göre söz konusu ihlaller cumartesi günü Pakistan'ın Pencap eyaletini Hindistan kontrolündeki Keşmir'den ayıran Sialkot bölgesindeki sınır hattında gerçekleşti.

Saat 18.00 sularında Sialkot'un Pasrur bölgesinde meydana gelen ilk olayda 18 yaşında bir genç kız sırtından yaralandı.

İkinci olayda ise Hindistan güçleri 18.23 ile 18.30 arasında Harpal bölgesinde sivillerin yaşadığı yerlere ateş açtı.

Kaynaklar, "Jangal köyündeki bir ailenin üç üyesi de Hindistan'ın nedensiz yere açtığı ateş sonucu yaralandı" dedi.

Kaynaklar, Keşmir'i bölen Kontrol Hattı boyunca Kotli, Bhimber, Chamb ve Keran bölgelerinden de ateşkes ihlali raporları geldiğini kaydetti.

Saat 19.00 ile 21.00 arasında Hindistan tarafından Pakistan kentlerine saldırı düzenlemek üzere çok sayıda insansız hava aracı (İHA) gönderildiğini söyleyen güvenlik kaynakları, İHA'ların tespit edilip önlendiğini belirtti.

İki komşu ülke arasındaki gerilim, iki tarafın da ateşkes ilanının ardından hafiflemiş gibi görünse de son ihlaller bölgedeki barış çabalarının kırılganlığına ilişkin yeni endişeler ortaya çıkardı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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