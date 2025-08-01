Hindistan, F-35 Savaş Uçağı Satışı İçin ABD ile Görüşme Yapmadığını Açıkladı

Hindistan, ABD'nin ağustostan itibaren Yeni Delhi yönetimine yüzde 25 tarife uygulayacağını açıklamasının ardından, F-35 savaş uçağı satın alma konusunda Washington yönetimi ile resmi bir görüşme yapılmadığını bildirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh, Parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi'nde (Lok Sabha) F-35 jetlerinin Hindistan'a olası satışına ilişkin soruya yanıt verdi.

Şubatta Hindistan ve ABD arasındaki görüşmelerin ardından, Washington yönetiminin "Hindistan'a beşinci nesil savaş uçakları (F-35 gibi) ve su altı sistemleri verme politikasını gözden geçireceğini" belirten ortak bir açıklama yapıldığını hatırlatan Singh, bu konuda henüz resmi bir görüşmenin yapılmadığını belirtti.

Tarifeye ilaveten ceza

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Çin'in Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığına işaret eden Trump, "Ayrıca, Çin'le birlikte Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil." paylaşımında bulunmuştu.

Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etmişti.

Başkan Trump, Hindistan ile dost ve müttefik iki ülke olduklarını ancak bu ülkenin ticari anlamda kendilerine adil davranmadığını savunmuştu.

Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzalandığını açıklayan Trump, "Pakistan ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında ABD ile Pakistan, onların devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yönetecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün (Pakistan) Hindistan'a petrol satar." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Hint kurumuna İran ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.