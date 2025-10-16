Hindistan, Enerji Tedariki İçin ABD ile Görüşmelere Devam Ediyor

Hindistan, enerji tedariki konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, politikalarının, Hint tüketicilerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'dan petrol satın almayı bırakma konusunda Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kendisine güvence verdiğine ilişkin sözlerinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Jaiswal, ülkesinin petrol ve gazda "önemli bir ithalatçı" olduğuna işaret etti.

Enerji politikasında istikrarlı fiyatlar ile güvenli arzın sağlanmasının temel hedefleri olduğunu belirten Jaiswal, "Dalgalı enerji piyasasında Hint tüketicilerin çıkarlarını korumak, enerji politikamızın temel önceliğidir. İthalat politikalarımız tamamen bu hedef doğrultusunda şekillenmektedir." ifadesini kullandı.

Jaiswal, enerji tedariki konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın (Rusya'dan) petrol alması beni mutsuz ediyordu. (Modi) Bugün beni Rusya'dan petrol almayacakları konusunda temin etti." demişti.

İthalatın bir anda durdurulamayacağına işaret eden Trump, sürecin yavaş ilerleyeceğini ancak yakın zamanda tamamlanacağını belirtmişti.

Trump'ın ağustos ayında Hindistan'a "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.