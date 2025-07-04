Hindistan, Dron Üretiminde İthal Bağımlılığını Azaltmak İçin 234 Milyon Dolar Teşvik Programı Başlatıyor

Hindistan, dron üretiminde ithal bileşenlere bağımlılığı azaltmak için ülke içi sivil ve askeri üreticilere yönelik 234 milyon dolarlık teşvik programı başlatacak.

Yeni Delhi merkezli KNN India platformunun hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Yeni Delhi yönetimi, dron üretiminde ithal bileşenlere bağımlılığı azaltmayı planlıyor.

Teşvik programı kapsamında, Hindistan içinde sivil ve askeri dron üreticilerine 3 yıl boyunca toplam 234 milyon dolarlık bir finansman desteği verilecek.

2028'e kadar en az yüzde 40 oranında temel dron bileşeninin Hindistan'da üretilmesini hedefleyen program, dron bileşeni, yazılımları ile dron karşıtı sistemlerin imalatını kapsayacak.

Program kapsamında devlete ait "Hindistan Küçük Sanayi Kalkınma Bankası" da firmalara işletme sermayesi ile AR-GE ihtiyaçları için ucuz krediler sağlamayı planlıyor.

Teşvik programına aşina bir sektör kaynağının paylaştığı tahminlere göre, Hindistan'da şu anda 600'den fazla dron ve parçalarını üreten şirket bulunuyor.

Hint basınında yeni teşvikler, 2021'de startup şirketlere yönelik 30 milyon dolar hacimli "üretim bağlantılı teşvik" (PLI) desteği programına kıyasla "büyük sıçrama" olarak nitelendirildi.

Savunma Bakanı Singh'in "öğrendiğimiz ders" mesajı

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, geçen haftaki açıklamasında, "Hindistan-Pakistan çatışması sırasında her iki tarafta da çok sayıda insansız hava aracı, gezici mühimmat ve kamikaze insansız hava aracı kullanıldı." demişti.

Singh, "Öğrendiğimiz ders, büyük, etkili bir askeri dron üretim ekosistemi inşa edebilmek için yerlileştirme çabalarımızı ikiye katlamamız gerektiği." ifadesini kullanmıştı.

Teşvik kapsamında Hindistan'ın, komşusu Pakistan'ın bu alanda Çin ve Türkiye dahil sınır aşırı tedarikçilerden aldığı dış desteğe karşı denge oluşturmayı hedeflediği iddia ediliyor.