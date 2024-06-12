Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Rus Ordusunda Görevli İki Vatandaşının Ukrayna'da Öldüğünü Duyurdu

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunda görevli iki vatandaşının Ukrayna'daki çatışmada öldüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda, Rus ordusu tarafından silah altına alınan iki Hindistan vatandaşının öldürüldüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Açıklamada, Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliğinin Rus makamlarından ölen iki kişinin cesetlerinin iadesini talep ettiği vurgulandı.

Rusya'ya Hint vatandaşlarını silah altına almama ve silah altındaki vatandaşlarının da derhal serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, "Hindistan ayrıca vatandaşlarımızın Rus ordusu tarafından askere alınmasının durdurulmasını talep etmiştir. Bu tür faaliyetler ortaklığımızla uyumlu olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Hint vatandaşlarına da Rusya'daki iş ilanlarına temkinli yaklaşmaları tavsiye edildi.

Hint basınınındaki haberlere göre, Rus ordusu saflarında yaklaşık 200 Hintli destek kuvveti olarak görev yapıyor.