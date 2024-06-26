Hindistan Dışişleri Bakanı Myanmar'daki Şiddeti Endişeyle İletti

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, komşu ülke Myanmar'da devam eden şiddetin ve istikrarsızlığın ülkesinin sınırlarını etkilediğini belirterek, konuyla ilgili endişelerini Myanmar Askeri Cuntası'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Than Swe'ye iletti.

NDTV televizyonunun haberine göre, Myanmar Askeri Cuntası'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Swe, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Jaishankar ile bir araya geldi.

Jaishankar, Myanmar'da devam eden şiddetin ve istikrarsızlığın ülkesinin sınırlarını etkilediğini vurgulayarak, konuyla ilgili endişelerini Swe'ye iletti. Myanmar'da demokratik geçiş sürecine en erken zamanda dönülmesi çağrısında bulunan Jaishankar, Hindistan'ın durumu görüşmek için tüm taraflarla iletişim kurmaya açık ve her türlü yardıma hazır olduğunu kaydetti.

Jaishankar, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının başlıca sorunlar olduğunu vurguladı.

Hindistan ile Myanmar 1600 kilometrelik sınırı paylaşıyor

Hindistan'ın Myanmar ile 1600 kilometrelik sınırı bulunuyor. Bu sınırda bulunan Arunaçal Pradeş, Nagaland, Manipur ve Mizoram eyaletlerinin Myanmar'daki çatışmalardan etkilendiği aktarılıyor.

Söz konusu 1600 kilometrelik sınırın 400 kilometresi Manipur'dan geçiyor. Buradaki hükümet ise 400 kilometrelik sınırın sadece yüzde 10'unda tel örgü inşa etti. Sınırın tel örgü inşa edilmeyen kısmının ise "altın üçgen" olarak adlandırılan Myanmar, Laos ve Tayland'dan kuzeydoğu Hindistan'a uyuşturucu kaçakçılığı için geçiş yolu olduğu belirtiliyor.

Manipur hükümeti, etnik çatışmaları Myanmar'dan gelen yasa dışı göçe bağlıyor

Manipur Eyaleti Hükümeti, eyalette devam eden etnik çatışmaları, diğer sorunların yanında Myanmar'dan gelen yasa dışı göçe bağlıyor.

Manipur eyaletindeki Kuki topluluğunun Myanmar'daki "Chin" topluluğuyla etnik bağları bulunuyor. Manipur'da eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü Meitei topluluğu oluşturuyor. Meiteiler, yasa dışı göçmenlerin sayısının artmasıyla eyalette azınlık olacaklarına dair bir korkuya sahip.

Kukiler ise Meitei topluluğuna mensup Manipur Eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh'i, "toprak ve kaynakları ele geçirmek" için Meiteiler arasında yasa dışı göçmen korkusu oluşturmakla suçluyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, darbeden bu yana ülkede yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı.