- Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: "Gerilimi artırmak gibi bir niyetimiz yok"

YENİ DELHİ - Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen 20. Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Gerilimi artırmak gibi bir niyetimiz yok. Ancak bize yönelik askeri saldırılar olursa, çok ama çok kararlı bir karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile Hindistan arasındaki 20'inci Ortak Ekonomi Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geldi. Arakçi, temasları kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ekonomik, ticaret ve ulaşım alanlarındaki anlaşmaların uygulanması konuları ele alındı. Ayrıca, Güney Asya ve Orta Doğu'daki güvenlik ve siyasi gelişmeler değerlendirildi. İki bakan, gerilimlerin azaltılması, barış ve istikrarın korunması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

"Askeri saldırılar olursa, çok ama çok kararlı bir karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın"

Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda Pakistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye, "Hindistan'ı, son derece barbarca bir terör saldırısına yanıt verdiğimiz bir dönemde ziyaret ediyorsunuz" ifadeleriyle seslendi. Hindistan'ın Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir'e yönelik hava saldırılarıyla ilgili konuşan Jaishankar, Yeni Delhi'nin yanıtının "hedefe yönelik ve ölçülü" olduğunu savundu. Jaishankar, "Gerilimi artırmak gibi bir niyetimiz yok. Ancak bize yönelik askeri saldırılar olursa, çok ama çok kararlı bir karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Jaishankar, İranlı mevkidaşına, "Bir komşu ve ortak olarak, durumu iyi anlamanız önemli" dedi.

Konuşmasında Hindistan ile İran arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Jaishankar, Ortak Ekonomi Komisyonu Toplantısı'nın bu dönemde çok önemli olduğunu vurguladı. Jaishankar, Hindistan'ın çeşitli iş birliği fırsatlarını belirleyip hayata geçirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Arakçi'den ekonomik iş birliği vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise toplantının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu fırsatı iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak için son derece değerli bulduğunu ifade etti. İran'ın, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayan Arakçi, İran ile Hindistan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti. İran ile Hindistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine değinen Arakçi, 10 yıllık Çabahar İş Birliği Anlaşması'nın uygulanmasının ikili ilişkilerde öncelikli konu olduğunu belirtti. Arakçi, tarafların ekonomik iş birliğini geliştirmek için mevcut geniş potansiyelden faydalanması gerektiğini ifade etti.

"Güney Asya'daki istikrar büyük önem taşıyor"

Güney Asya'daki istikrar ve güvenliğin İran ve dünya için büyük önem taşıdığını söyleyen Arakçi, bölgedeki son gerilimlerin ilgili tarafların sağduyulu ve sorumlu yaklaşımlarıyla giderileceğini umduğunu belirtti.