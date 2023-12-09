Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü. Jaishankar, Iştiyye'nin derin endişe duyduğunu aktardığını ve Hindistan'ın uzun süredir devam eden tutumunu yinelediğini belirtti. İki lider, iletişimde kalma konusunda mutabık kaldı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Filistin Başbakanı ile Gazze'deki Durumu Görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü.

Jaishankar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Iştiyye ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Iştiyye'nin Gazze ve Batı Şeria'daki duruma ilişkin "derin endişe duyduğunu" aktaran Jaishankar, Filistin'e ilişkin ülkesinin "uzun süredir devam eden tutumunu" yinelediğini ifade etti.

Jaishankar, Iştiyye ile "iletişimde kalma konusunda" mutabık kaldıklarını da kaydetti.