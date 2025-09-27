Hindistan Dışişleri Bakanı, BMGK Reformu İçin Çağrıda Bulundu

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform yapılması çağrısında bulunarak, ülkesinin daha büyük sorumluluklar üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Jaishankar, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

BM Sözleşmesi'nin sadece savaşı önlemeye değil, aynı zamanda barışı inşa etmeye de çağırdığını belirten Jaishankar, üyelerin BM'nin beklentileri nasıl karşıladığı sorusunu sorması gerektiğini söyledi.

Jaishankar, BM üyeleri olarak egemen eşitler olarak bir araya geldiklerini ve bunun "dünyanın doğasında var olan çeşitliliğin kabulü" olduğunu dile getirdi.

Biri Ukrayna'da, diğeri Orta Doğu'da olmak üzere iki önemli "çatışma" yaşandığını ifade eden Jaishankar, "Çatışma durumlarında her birimiz barış ve refaha katkıda bulunma fırsatına sahibiz. Özellikle Ukrayna ve Gazze'de, doğrudan müdahil olmayanlar bile bu durumun etkisini hissetti." dedi.

Jaishankar, haklarını savunurken tehditlerle de kararlılıkla da yüzleşilmesi gerektiğini ve terörle mücadelenin bu konuda öncelikli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

" Hindistan, bağımsızlığından bu yana bu zorlukla karşılaştı. Komşusu onlarca yıldır küresel terörizmin merkezidir ve onlarca yıldır büyük uluslararası terör saldırıları bu ülkeye dayanmaktadır."

BMGK'de reform yapılması çağrısında bulunan Jaishankar, BMGK'nin hem daimi hem de geçici üyeliklerinin genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Jaishankar, "Yeniden yapılandırılmış bir Konsey gerçek anlamda temsili olmalı ve Hindistan daha büyük sorumluluklar üstlenmeye hazırdır." dedi.

Hindistan'ın gümrük vergilerinde dalgalanma ve belirsiz piyasa erişimi gördüğü yorumunda bulunan Jaishankar, "İster sınırlı arz kaynakları ister belirli bir pazara aşırı bağımlılıktan kaynaklansın, riskten kaçınmak giderek artan bir zorunluluk haline geliyor." diye konuştu.