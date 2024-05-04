Üye Girişi
Haberler

Hindistan Dışişleri Bakanı Biden'ın Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' olarak nitelendirmesini eleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hindistan'ı 'yabancı düşmanı' olarak nitelendirmesini eleştirdi. Jaishankar, ülkesini misafirperver bir ülke olarak tanımlayarak, Hindistan ekonomisinin iyiye gittiğini savundu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hindistan'ı "yabancı düşmanı" olarak nitelendirmesini eleştirdi.

Hindistan merkezli The Economic Times'ın haberine göre, Biden'ın hafta içinde katıldığı bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde Hindistan'ı "yabancı düşmanı" olarak değerlendirmesi tepki çekti.

Jaishankar, dün yaptığı açıklamalarda, ülkesini "farklı milletlerden pek çok insana ev sahipliği yapan misafirperver bir ülke" olarak tanımladı.

Biden'ın "yabancı düşmanlığının ekonomik büyümeyi engelleyen bir faktör olduğu" ifadesine karşılık Jaishankar, Hindistan ekonomisinin iyiye gittiğini ve "sarsılmadığını" savundu.

Biden, hafta içindeki bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde, ülkesinin önemli müttefiklerinden Japonya ve Hindistan hakkında açıklamalar yapmıştı.

Akabinde Beyaz Saray'ın yayınladığı tam konuşma metniyle kamuoyuna yansıyan bu değerlendirmeler, uluslararası medyada geniş yer buldu ve tartışmalara yol açtı.

Metne göre, Biden, konuşmasında, "Ekonomimizin büyüme nedenlerinden biri de siz ve sizin gibi insanlardır. Çünkü biz (ABD) göçmenlere kucak açıyoruz. Bir düşünün, neden Çin ekonomik olarak bu kadar oyalanıyor? Neden Japonya sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü onlarda yabancı düşmanlığı var, göçmenleri istemiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Hindistan Joe Biden Ekonomi Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 137. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Benzine ve motorine indirim gelecek! SON DAKİKA! Akaryakıta indirim var mı, ne zaman? Hull City play-off'a kaldı mı, kaçıncı oldu? Hull City Premier Lig'e çıkar mı? Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Aston Villa Zaniola'nın bonservisini aldı mı, alacak mı? Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI izle! 4 Mayıs Samsunspor TS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kayserispor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 4 Mayıs Kayserispor F.Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Real Madrid Cadiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Cadiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title