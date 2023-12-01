Hindistan Deniz Kuvvetleri, Çin'in Hint Okyanusu'ndaki Faaliyetlerini Yakından Takip Ediyor

Hindistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Hari Kumar, Çin'in Hint Okyanusu'ndaki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Kumar, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Hint Okyanusu'ndaki varlığına ilişkin konuştu.

Kumar, "Çin'in Hint Okyanusu'nda ekonomik faaliyetlerde bulunmak için meşru bir nedeni olabilir. Ancak neler olup bittiğini takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in bölgedeki varlığının 6 ila 8 arası savaş gemisinden, birkaç balıkçılık ve araştırma gemisinden ibaret olduğunu söyleyen Kumar, "Bölgedeki güçleri gözetim altında tutmaya çalışıyoruz. Faaliyetlerinin ne olduğunu, nelerle meşgul olduklarını ve niyetlerinin ne olduğunu bilmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.