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Hindistan'dan Pakistan'a Füze Saldırısı: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Hindistan, Cemmu Keşmir'deki Sindoor Operasyonu çerçevesinde Pakistan'a füze saldırıları düzenledi. Pakistan ordusu, saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Hindistan, terör altyapısına yönelik hedeflerin seçildiğini açıkladı.

- Hindistan, Pakistan'a füze saldırısı düzenledi: 1 ölü, 5 yaralı

Hindistan, Cemmu Keşmir'de Sindoor Operasyonu'nu başlattı

İSLAMABAD - Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hindistan da, Cemmu Keşmir'de Sindoor Operasyonu'nu başlattığını bildirdi.

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan'ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Açıkça söylememe izin verin, Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.

Saldırılarda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hindistan, Sindoor Operasyonu'nu başlattı

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "terör altyapısına yönelik Cemmu Keşmir'de Sindoor Operasyonu'nu başlattıklarını" duyurdu. Toplam 9 noktanın hedef alındığını, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikte olduğunu ifade eden Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi" açıklamasını yaptı.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'daki turistik bir noktada 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddediyor. Pakistan hükümeti, geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın askeri eylem başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" aldığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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