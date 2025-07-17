Hindistan'dan NATO'ya Çifte Standart Eleştirisi

Hindistan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Brezilya, Çin ve Hindistan'a yönelik ikincil yaptırım açıklamasının ardından "çifte standart" mesajı verdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Rutte'nin Brezilya, Çin ve Hindistan'a yönelik ikincil yaptırım uyarısına ilişkin konuştu.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Jaiswal, "Halkımızın enerji ihtiyaçlarını güvence altına almak anlaşılır bir şekilde bizim için öncelikli bir konudur." ifadesini kullandı.

Jaiswal, piyasada sunulanlara göre hareket edildiğine işaret ederek, "Bu konudaki çifte standartlara karşı özellikle uyarıyoruz." dedi.

ABD'den yaptırım uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Rutte'yi 14 Temmuz'da ağırladığı basın toplantısında, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını ve Ukrayna'ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.

Rutte ise Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri, Rusya ile ticareti sürdürmeleri halinde ABD'nin ikincil yaptırımlarından etkilenebilecekleri konusunda uyarmıştı.