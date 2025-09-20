Haberler

Hindistan'dan H-1B Vizesi Ücreti Tepkisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, ABD'nin H-1B çalışma vizesi başvuru ücretini 215 dolardan 100 bin dolara çıkarmasına sert bir şekilde yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı, bu kararın olumsuz insani sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Hindistan, ABD'nin yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarmasına tepki gösterdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu adımının Hindistan sanayisi de dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarca incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "H-1B" çalışma vizesinin başvuru ücretinin 215 dolardan 100 bin dolara çıkarılması eleştirilirken, "Bu tedbirin, aileler için yaratacağı aksaklıklar nedeniyle olumsuz insani sonuçlar doğurması muhtemeldir. Hükümet, bu aksaklıkların ABD makamları tarafından uygun şekilde giderilmesini ummaktadır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen törende "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor

Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.