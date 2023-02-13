Hindistan'dan gelen ekip, deprem bölgesinde hayat kurtarmaya destek veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hindistan'dan Türkiye'ye gelen Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerden biri de Hindistan oldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma faaliyetinde bulunan ekipler, tam donanımlı özel ekipman ile enkazda kalan vatandaşların çıkarılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipteki görevlilerden Deepak Talwar, AA muhabirine, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Herkesin kendilerine arkadaşça yaklaştığını dile getiren Talwar, "İçinde bulunduğumuz zaman, yardımlaşma ve dostluk zamanı. Enkaz altındaki depremzedeleri sağ çıkarmayı umuyoruz." dedi.

Aditya Pratap Singh de Türkiye için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Enkazdan birçok sağ çıkaracağımıza dair umutluyuz." diye konuştu.

Hatay ve Gaziantep'te 151 kişilik ekip bulunduğunu kaydeden Singh, "50 ve 51 kişilik iki takım halinde 101 kişi Nurdağı'nda, 50 kişi de Hatay'da görev yapıyor." bilgisini paylaştı.

Shivani Agrawal ise yaşanan felaketten dolayı çok üzgün olduklarını ve görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade etti.