Hindistan'dan deprem bölgelerine ek yardım uçuşu

YENİ Hindistan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere, yardım malzemesi ve tıbbi ekipman içeren yeni bir uçak gönderdi.

YENİ Hindistan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere, yardım malzemesi ve tıbbi ekipman içeren yeni bir uçak gönderdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, 23 ton yardım malzemesi içeren yeni bir uçağın, Türkiye'ye doğru yola çıkarıldığını bildirdi.

Bagchi, "Gönderilen uçakta, sahadaki arama kurtarma ekiplerimiz için gönderilen malzemelerin yanı sıra hasta gözlem cihazları, EKG, şırınga pompası ve diğer acil yardım ekipmanları yer alıyor." ifadesini kullandı.

Hindistan Hava Kuvvetleri de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım malzemeleri ve tıbbi malzemeler içeren "C-17" tipi nakliye uçağının yola çıktığını kaydetti.

Hindistan, depremden etkilenen bölgelere yardım amacıyla şu ana kadar 7 uçak dolusu malzeme gönderdi.

Hindistan hükümetinin gönderdiği yardımların yanı sıra Hintli birçok kişi ve kuruluş, düzenledikleri kampanyalarla yardım çalışmalarına katkıda bulunuyor.