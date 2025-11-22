Hindistan'dan çok yönlü küresel büyüme için "G20 Küresel Geleneksel Bilgi Deposu" önerisi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, çok yönlü küresel büyüme için "G20 Küresel Geleneksel Bilgi Deposu" oluşturulması önerisinde bulundu.

Modi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir Fuar Merkezi'nde düzenlenen zirvede yaptığı konuşmaya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından paylaşımda bulundu.

Afrika'nın G20 Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yapmasının, kalkınma parametrelerini yeniden gözden geçirip "kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanma" zamanının geldiğine işaret ettiğini vurgulayan Modi, çok yönlü küresel büyüme için birkaç eylem önerisi sunduğunu ifade etti.

Modi, bunlardan ilkinin "G20 Küresel Geleneksel Bilgi Deposu'nun oluşturulması" olduğunu ve Hindistan'ın bu konuda zengin bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Afrika'nın ilerlemesinin küresel ilerleme için "hayati önem" taşıdığını kaydeden Modi, "Hindistan her zaman Afrika ile dayanışma içinde olmuştur. Afrika Birliği'nin daimi bir G20 üyesi olmasının Hindistan'ın G20 Başkanlığı döneminde gerçekleşmiş olmasından gurur duyuyorum. Bu ruhu ileriye taşıyarak Hindistan, bir G20-Afrika Beceri Çoğaltıcı Girişimi öneriyor. Ortak hedefimiz, önümüzdeki on yıl içinde Afrika'da 1 milyon sertifikalı eğitmen yetiştirmek olmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Modi, zirvede ülkesinin "G20 Küresel Sağlık Müdahale Ekibi" kurulmasını önerdiğini belirterek, bununla herhangi bir acil durumda hızla göreve hazır, diğer G20 ülkelerinden eğitimli tıp uzmanlarından meydana gelen ekiplerin oluşmasını amaçladıklarını vurguladı.

Son olarak Modi, "özellikle fentanil gibi maddelerin yaygınlaşmasıyla uyuşturucu kaçakçılığı sorununu aşmak için, Uyuşturucu-Terör Bağlantısını Önleme Konusunda G20 Girişimi'ni" önerdiklerini kaydetti.

Afrika'daki ilk G20 Zirvesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle bugün başladı.

G20 Liderler Zirvesi, Afrika kıtasında ilk zirve olma özelliği taşıyor.

Aynı zamanda zirve, Afrika Birliği'nin (AfB) ilk kez daimi üye olarak katılım göstermesiyle dikkati çekiyor ve bu, kıtanın küresel yönetişimde daha güçlü aktör olma yolunda önemli dönüm noktası görülüyor.

Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'nin bu yılki zirvesine ev sahibi ülke tarafından aralarında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Vietnam'ın da bulunduğu 16 ülke davet edildi.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alıyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirveye katılıyor.

Çin'i Başbakan Li Çiang'ın, Rusya'yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin'in temsil edeceği zirvede Arjantin ve Meksika ise dışişleri bakanlarıyla temsil ediliyor.